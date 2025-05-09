Шалость подростка с поджиганием травы обернулась лесным пожаром в Забайкалье

Подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае

Днем 9 мая в окрестностях села Александровский Завод в Забайкальском крае произошел крупный лесной пожар после шалости 16-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, несмотря на действующий запрет на посещение лесов, подросток отправился собирать березовый сок. В какой-то момент ради забавы он поджег сухую траву. Пламя быстро распространилось, и мальчик не смог остановить возгорание лесной подстилки.

По последней информации, пожар охватил площадь около 25 гектаров. К тушению привлекли 14 человек и пять единиц техники. По факту происшествия проводится проверка.

Незадолго до этого в селе Смоленка Забайкальского края удалось локализовать крупный ландшафтный пожар, который охватил 1,2 тысяч «‎квадратов». Около 9:00 мск в МЧС сообщали, что ландшафтный пожар охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки. Всего для ликвидации пожара привлекали 92 человека, 21 единицу техники.

Кроме того, воду сбрасывали два вертолета. На месте ЧП были начальник МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов. Жители поселка стали уезжать после того, как огонь из леса перекинулся на дома.

Ранее в Абакане восьмилетний школьник устроил пожар в квартире и смог его потушить.