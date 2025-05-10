Москва и Баку продолжают расследование по делу о крушении самолета AZAL в Актау

Баку и Москва контактируют по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает РИА Новости.

«Контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета Азербайджанских авиалиний в Актау продолжаются. Российская сторона сообщает, что расследование по делу продолжается», — сказал он.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

19 февраля вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау представят до декабря 2025 года.

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.