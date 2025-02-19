Названы сроки представления окончательного отчета о крушении самолета в Актау

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (Azal) в Актау представят до декабря 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, согласно стандартам Международной организации гражданской авиации, на расследование подобного инцидента должно уходить не более года. Соответственно, до декабря 2025 года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен, заключил он.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорится, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В отчете подчеркивается, что на обломках лайнера были обнаружены множество сквозных и несквозных повреждений, в том числе правильной прямоугольной формы. Их появление специалисты связывают с «проникновением внешних объектов».

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.