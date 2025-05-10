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Главу одного из управлений СБУ уволили после скандала с ворами в законе

Глава СБУ Малюк уволил офицера ведомства, попавшего в скандал с ворами в законе
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Служба безопасности Украины

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк принял решение об увольнении Анатолия Лойфа с поста главы Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В сообщении говорится, что причиной увольнения стал скандал, связанный с появлением Лойфа на дне рождения вместе с подсанкционным вором в законе.

По информации источников издания, в обязанности управления СБУ, возглавляемого Лойфом, входило обоснование введения санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), в том числе и в отношении граждан Украины.

В апреле правительство Украины отправило в отставку первого заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка. Глава оборонного ведомства Рустем Умеров при этом заявил, что Гаврилюк остается частью его команды. По словам министра, благодаря стараниям чиновника «удалось обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства»

Ранее была названа причина, по которой Зеленский не может уволить главу ГУР.

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