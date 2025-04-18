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На Украине отправили в отставку первого замминистра обороны

На Украине спустя год отправили в отставку первого замминистра обороны Гаврилюка
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Министерство обороны Украины

Правительство Украины отправило в отставку первого заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Глава минобороны Украины Рустем Умеров при этом заявил, что Гаврилюк остается частью его команды. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Благодаря его стараниям удалось обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства», — отметил он.

В пятницу, 18 апреля, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе часа вопросов правительству в Верховной раде заявил, что министерство обороны Украины обещает избегать насильственной мобилизации граждан, но украинским войскам не хватает пополнения. Он назвал насильственную мобилизацию «позорным явлением». Гаврилюк добавил, что ротация призванных еще в 2022 году военнослужащих может произойти «только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены воюющих подразделений».

Ранее в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.

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