Названа причина, по которой Зеленский не может уволить главу ГУР Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы отстранить руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) от должности, но не могут этого сделать из-за наличия у последнего влиятельных западных покровителей. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в вопросе увольнения Буданова ключевым фактором является его «устойчивость на Западе». То, как к чиновнику относятся в Киеве, в данном случае играет не такую большую роль.

«Украина несамостоятельна в принятии решений. Даже если Зеленский или Ермак захочет Буданова снять, но в дело вступят западные покровители, то у них ничего не получится», — сказал Прозоров.

Он подчеркнул, что в последнее время влияние руководителя ГУР среди украинской элиты сильно выросло. В связи с этим недоброжелатели Буданова начали беспокоиться.

«Буданов переиграл СБУ, более того, он «отжал» у них «Спецтехноэкспорт». Это предприятие, которое отвечает за поставки [западного] вооружения на Украину — оно отошло под контроль военной разведки», — пояснил экс-подполковник.

По его словам, сейчас именно ГУР контролирует продажу западного оружия в страны так называемого Третьего мира и поступающие от нее доходы. Другими словами, Буданов «отобрал» у Зеленского и Ермака возможность распоряжаться сотнями миллионами долларов.

«Естественно, это никому не нравится <…>. Но <…> западные, как бы, влиятельные структуры его отстояли», — отметил Прозоров.

Он уточнил, что зарубежные партнеры Киева могли вступиться за руководителя ГУР, так как он является «проводником политики их спецслужб» в стране.

В то же время он выразил уверенность, что попытки убрать Буданова из украинского руководства не прекратятся. Другие чиновники продолжат использовать для этого его провалы и «глупые медийные» высказывания, резюмировал бывший подполковник.

Ранее Зеленский прокомментировал слухи о возможном увольнении Буданова.