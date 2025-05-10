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Оперную певицу Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге

SHOT: приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за квартиры
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anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за подозрений в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, суд обязал женщину впустить в квартиру на улице Союза Печатников работников коммунальных служб, которые должны будут проверить, есть ли в помещении признаки незаконной перепланировки. Соответствующего решения администрация района добивалась почти два года.

В случае невыполнения требований суда, каждый месяц певица должна будет платить неустойку в размере 20 тыс. рублей.

До этого в столице Словакии прошла акция против концерта Нетребко. По данным агентства, выступление состоялось 30 апреля в Словацком национальном театре в Братиславе.

Незадолго до начала концерта на площади перед зданием театра собрались несколько десятков человек, которые публично раскритиковали Нетребко за нежелание осудить специальную военную операцию РФ на Украине.

В начале апреля продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил уверенность, что Анна Нетребко не будет пользоваться популярностью у западной публики. Причина тому — ее российское происхождение, которое помешает певице построить карьеру за границей.

Ранее Нетребко провела концерт в болгарской столице.

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