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Продюсер Рудченко предрек Нетребко лишь «разовые выступления» на Западе

Продюсер Рудченко: Нетребко не будет популярна на Западе из-за происхождения
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Leonhard Foeger/Reuters

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что оперная певица Анна Нетребко не будет пользоваться популярностью у западной публики из-за своего российского происхождения. Его слова передает NEWS.ru.

В конце марта сообщалось, что Нетребко дала концерт в европейской столице — болгарской Софии. Оперный гала-концерт с участием Нетребко и ее экс-супруга, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, прошел перед многотысячной аудиторией площадки «Арена 8888».

«Несомненно, роль Нетребко сейчас в западной постановке — это разовая история. Она подыграла проукраинскому вектору, получила роль», — заявил Рудченко.

По словам продюсера, европейские организаторы всегда будут смотреть на происхождение Нетребко — и это, считает он, помешает артистке дальше строить карьеру на Западе.

«Ее ждут какие-то разовые выступления на Западе, ненасыщенный график, конечно же, доходы, несопоставимые с теми, которые она имела в России, и теми возможностями для ее творчества, для карьеры, которые были здесь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Киркоров обогатился на 148 млн рублей на своем бизнесе.

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