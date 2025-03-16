Сына экс-замглавы Брянской области обвинили в посредничестве во взятке

СК: сына бывшего замгубернатора Брянской области арестовали по делу о коррупции

Суд арестовал сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, мужчину зовут Антон Тимошенко. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

«С учетом собранных доказательств посреднику в передаче взяток предъявлено обвинение. По ходатайству следственного органа судом обвиняемый заключен под стражу», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что Антона Тимошенко поместили в СИЗО до 13 мая 2025 года.

15 марта бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко арестовали на срок до 13 мая текущего года. Его задержали за день до этого, заподозрив в получении взяток на сумму более 4 млн рублей.

Как рассказали в ведомстве, с 2019 по 2021 годы экс-чиновник курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых и иных объектов. Работы проводились в рамках государственных и муниципальных контрактов.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.