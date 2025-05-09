На Украине хотят взимать налоги с российских военнопленных

Правительство Украины одобрило законопроект, обязывающий взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор с российских военнопленных. Об этом заявил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Согласно документу, военнопленные из России будут рассматриваться как нерезиденты Украины в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами 1977 года. Налоговыми агентами выступят лагеря для военнопленных, исправительные учреждения и следственные изоляторы. Эти организации будут обязаны рассчитывать и удерживать НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%), указывать в отчетности суммы начисленных доходов и удержанных налогов.

5 мая Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения госбюджета в 2026 году.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее на Украине за год прибавилось почти 7 тысяч миллионеров.