На Украине за год прибавилось почти 7 тысяч миллионеров

Налоговая Украины: миллионеров в стране за год стало на 6,6 тыс. больше

На Украине за минувший год стало на 63,5% больше миллионеров. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

По опубликованным данным, 17 тыс. человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен за 2024 год. Из них 6,6 тыс. человек – впервые.

В общей сложности украинские миллионеры задекларировали 253,6 млрд грн ($6 млрд) дохода и должны будут уплатить налогов в размере 8,7 млрд грн ($208 млн).

Наибольшие суммы задекларировали жители Киева — 156 млрд грн ($3,7 млрд). На втором месте оказалась Днепропетровская область с результатом в почти 30 млрд грн ($717 млн ). Замыкает тройку лидеров Львовская область — 18,2 млрд грн ($435 млн), задекларированных жителями.

До этого директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в эфире подкаста Kash's Corner заявил, что Украина является местом отмывания денег и коррупции. По словам Пателя, он не знает, как конгрессу Соединенных Штатов «удается выходить сухим из воды».

Ранее в Верховной раде заявили, кто является главным «кошельком» украинского президента Зеленского.