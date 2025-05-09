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На Поклонной горе установили памятник из 5 млн монет в честь Дня Победы

Паралимпиец Талай представил в Москве памятник из 5 млн монет в честь Дня Победы
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Shutterstock

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе был возведен памятник под названием «Живая память благодарных поколений», выполненный из сплава пяти миллионов советских монет, а также гильз и медалей. Об этом сообщает ТАСС.

В создании этого монумента активно участвовал и президент России Владимир Путин, рассказал руководитель проекта, белорусский общественный деятель и паралимпиец Алексей Талай. Идея создания памятника возникла у спортсмена год назад, и президент сразу же выразил поддержку, пообещав передать монеты, хранящиеся у него.

Талай отметил, что некоторые молодые люди сегодня забыли героический подвиг своих предков и даже присоединились к коллаборационистским группам, поэтому было важно придумать способ вовлечь молодежь в «благородные дела». Так появилась концепция, которая позволила каждому внести свой вклад в общее дело, рассказал он.

Этот памятник в виде солдатского письма стал третьим в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первый монумент был установлен в Минске в 2022 году, второй — в Брестской крепости в 2024-м. Для создания этих памятников семья президента Белоруссии Александра Лукашенко передали монеты, использованные в их изготовлении.

9 мая тысячи москвичей и гостей столицы с самого утра направились в Музей Победы на Поклонной горе. Отмечается, что очередь на вход образовалась задолго до открытия. Весь день вход в музей был бесплатным для всех категорий посетителей.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.

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80 лет Победы
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