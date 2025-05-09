Музей Победы собрал тысячи посетителей в День Победы

Тысячи москвичей и гостей столицы с самого утра 9 мая направились в Музей Победы на Поклонной горе, сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что очередь на вход образовалась задолго до открытия. Весь день вход в музей был бесплатным для всех категорий посетителей.

Так, на огромных экранах музея транслировали Парад Победы. Гостей также ожидали бесплатные экскурсии по иммерсивным экспозициям, включая новую выставку «Путь к Победе». Экскурсионные программы стартовали каждые 10 минут.

В музее уточнили, что Мультимедийная экспозиция «Путь к Победе» размещена на площади почти 4,5 тыс. квадратных метров и посвящена воинской доблести солдат Красной Армии.

«Это настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Наряду с подвигами военачальников здесь показаны судьбы простых бойцов, раскрыта природа массового героизма», — сообщили организаторы.

Посетители экспозиции могли увидеть сочетание подлинных раритетов, диорам и современных технологий, таких как проекции, мэппинг и дополненная реальность (AR). Это позволило гостям погрузиться в атмосферу солдатских будней и боев на передовой.

Также были доступны экскурсии по другим экспозициям: «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», Зал исторической правды, мультимедийный зал «Лица Победы», обновленный проект «Семейные реликвии» и другие выставки, включая «Весна Победы», «Встреча на Эльбе» и «Красота Победы».

Кроме того, для посетителей подготовили праздничную программу с концертами, спектаклями школьных музеев и кинопоказами V Международного фестиваля Правильного кино.