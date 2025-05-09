На параде Победы на Красной площади царило «единодушие». Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя мнение западных СМИ насчет присутствия мировых лидеров в Москве 9 мая.

«Было 27 лидеров разных стран. Могло быть значительно больше», — подчеркнул он.

Чепа отметил, что, несмотря на сильное давление и попытки запугивания, среди гостей «было такое единодушие».

«Я после парада разговаривал с журналистами «Синьхуа». Они очень высоко оценили парад, высоко оценивают взаимодействие между нашими странами, взаимодействие между нашими лидерами», — подчеркнул Чепа.

До этого издание The Washington Post писало, что участие более двадцати мировых лидеров в параде Победы в Москве стало победой для президента России Владимира Путина, которого Запад пытался изолировать.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее Песков заявил, что командиры сражавшихся под Курском частей КНДР были на Параде.