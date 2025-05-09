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В России отреагировали на заявление США о победе Путина после проведения парада

Депутат Чепа: среди гостей парада Победы было единодушие
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Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

На параде Победы на Красной площади царило «единодушие». Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя мнение западных СМИ насчет присутствия мировых лидеров в Москве 9 мая.

«Было 27 лидеров разных стран. Могло быть значительно больше», — подчеркнул он.

Чепа отметил, что, несмотря на сильное давление и попытки запугивания, среди гостей «было такое единодушие».

«Я после парада разговаривал с журналистами «Синьхуа». Они очень высоко оценили парад, высоко оценивают взаимодействие между нашими странами, взаимодействие между нашими лидерами», — подчеркнул Чепа.

До этого издание The Washington Post писало, что участие более двадцати мировых лидеров в параде Победы в Москве стало победой для президента России Владимира Путина, которого Запад пытался изолировать.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее Песков заявил, что командиры сражавшихся под Курском частей КНДР были на Параде.

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