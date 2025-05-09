Песков заявил о присутствии северокорейских командиров на параде в Москве

Песков: командиры сражавшихся под Курском военных КНДР были на Красной площади

Командиры подразделений КНДР — участников освобождения Курской области присутствовали на Параде Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Первому каналу.

«Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области», — сказал Песков.

До этого сообщалось, что в России увековечат подвиг военных КНДР, которые принимали участие в боях за освобождение Курской области. Как заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, «в освобожденных городах, селах и на площадях» появятся прекрасные памятники в честь героев из КНДР, которые «навечно останутся в сердцах» россиян.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.