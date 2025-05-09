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В Норвегии поздравили Россию с Днем Победы

Профессор Дизен опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке
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Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен опубликовал на русском языке поздравление с Днем Победы. Он выложил его в соцсети Х.

«С Днем Победы!» — написал он.

К поздравлению он прикрепил видеофрагмент с младшим сержантом Красной армии Лидией Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.

В этом году отмечается 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной война. В российскую столицу на парад Победы приехали лидеры из многих стран, в том числе из Китая, Сербии, Бразилии.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции.

В свою очередь издание The Washington Post писало, присутствие мировых лидеров на параде Победы стало «провалом» для Запада и победой для российского руководства.

Ранее в Израиле назвали Парад Победы в Москве «демонстрацией силы».

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