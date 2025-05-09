В Израиле назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы

Ynet: парад Победы был грандиозным и стал международной демонстрацией силы

На Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне прошел «грандиозный военный парад», который стал «международной демонстрацией силы». Об этом пишет израильский портал Ynet.

«Россия отметила 80-ю годовщину победы над нацистской Германией грандиозным военным парадом, который [президент России Владимир] Путин использовал как международную демонстрацию силы», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что в Параде приняли участие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, который сидел рядом с российским лидером, наблюдая за шествием 11 тыс. солдат.

Помимо военного марша и демонстрации военной техники на мероприятии были также представлены новейшие беспилотники.

9 мая в 10:00 в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, какие боевые машины приняли участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин произнес тост за поколение победителей.