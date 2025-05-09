В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в работе воздушной гавани были введены в 7:50 мск. Как заявил представитель Росавиации, это было сделано для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Незадолго до этого аэропорт Саратова возобновил работу после перерыва длительностью почти четыре часа.

6 и 7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге исполнил роль запасного аэродрома и принял 108 самолетов, перенаправленных из других городов. Пассажирские лайнеры не смогли приземлиться в местах назначения из-за введения ограничений на работу местных воздушных гаваней.

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