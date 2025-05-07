Россиянам дали советы на фоне задержки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

Вылетающим за рубеж российским туристам и тем, кто собирается возвращаться в РФ, рекомендуют иметь запас наличных мелкими купюрами, а также оплатить и включить роуминг. Такие рекомендации дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в связи с задержками рейсов.

«Задержки с высокой долей вероятности будут веерными — обратные рейсы тоже могут не улететь вовремя. В аэропорту придется ждать, а ждать лучше с комфортом», — отметили в АТОР.

В Ассоциации напомнили, что 6 мая из-за опасности атаки БПЛА был приостановлен прием и отправка самолетов в аэропорты Москвы, Сочи, Казани и ряд других российских городов. В общей сложности задержали не менее 350 рейсов, что повлияло на планы не менее 60 тысяч пассажиров, летящих стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай.

В связи с этим туристам, которые только собираются купить билеты, посоветовали принять во внимание все риски и быть готовыми к задержке и отмене рейсов. Билеты на стыковочные рейсы лучше покупать единым бланком у одной авиакомпании. В этом случае задержка или отмена первого рейса станет проблемой перевозчика.

До этого в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что 6 и 7 мая петербургский аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 74 «чужих» рейса. Такое решение было принято из-за временных ограничений в некоторых аэропортах страны из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что более 180 россиян не могут улететь из ОАЭ из-за атаки дронов на РФ