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Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения спустя четыре часа
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AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Саратова возобновил работу после перерыва длительностью почти четыре часа. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 10:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — заявил он.

При этом ограничения еще действуют в аэропортах Бугульма и Нижнекамск.

Аэропорт Саратова ввел ограничения на прием и отправку самолетов рано утром 9 мая.

Украинские военные начали активно атаковать субъекты РФ с помощью беспилотников в преддверии Дня Победы. В том числе целью стал столичный регион.

6 и 7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге исполнил роль запасного аэродрома и принял 108 самолетов, перенаправленных из других городов. Пассажирские лайнеры не смогли приземлиться в местах назначения из-за введения ограничений на работу местных воздушных гаваней.

Ранее аэропорт Саратова исполнил роль запасного для лайнеров, летевших в Москву.

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