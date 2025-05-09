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Около Кремля образовалась самая большая в истории парковка машин Aurus

Журналист Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Самая большая в истории парковка автомобилей Aurus образовалась у Кремля. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Пожалуй, сегодня здесь, на территории Кремля, самая большая парковка Aurus в истории. Большая и по размерам, и по количеству автомобилей», — сказал журналист.

На предоставленных кадрах видно, что большое число черных лимузинов и внедорожников припаркованы в несколько рядов на фоне Спасской башни Московского Кремля, на каждом флаг страны.

До этого сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров приехал в Бишкек на празднование 9 Мая на российском автомобиле Aurus, который подарил ему президент РФ Владимир Путин.

В Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду. О том, как прошел парад — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее в Москве саперы провели рейд по черным машинам.

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