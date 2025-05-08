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В Москве саперы провели рейд по черным машинам и попали на видео

На видео попали саперы, которые провели рейд по автомобилям в Москве

В Москве перекрыли Корабельную улицу из-за работы саперов, которых сняли на видео очевидцы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев, силовики перекрыли часть Корабельной улицы в Нагатинском Затоне. Судя по видео, силовиков в основном интересуют черные легковушки, припаркованные у местной многоэтажки. Территория оцеплена», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в районе Нагатинского затона в Москве работают саперы, полицейские и росгвардейцы.

По предварительным данным, они проверяют на предмет минирования черный автомобиль BMW, припаркованный у одного из домов. Жителей местных домов попросили без необходимости не выходить из дома, отложить поездки в район/из района. По Корабельной улице полностью перекрыт сквозной проезд.

Ранее в Бурятии неизвестные стреляли по детям из машины.

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