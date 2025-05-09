Президент Киргизии Жапаров приехал праздновать 9 Мая на Aurus от Путина

Президент Киргизии Садыр Жапаров приехал в Бишкек на празднование 9 Мая на российском автомобиле Aurus, который подарил ему президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы киргизского государства Аската Алагозова.

«В прошлом году президент России Владимир Владимирович Путин подарил нашему президенту Садыру Нургожоевичу Жапарову два автомобиля российского производства Aurus», — рассказал он.

Алагозов отметил, что на одном из них лидер Киргизии «прибыл на праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Бишкеке».

До этого в Гаване через несколько месяцев появится таксомоторный парк с автомобилями отечественной марки «Москвич». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в рамках визита на автозавод «Москвич» совместно с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем.

Отмечается, что лидер Кубы получил личное приглашение от президента РФ Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы.

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