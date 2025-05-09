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На Афганский город обрушился ураган

Ураган пронесся над афганским городом Джелалабад, пострадали 30 человек
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Depositphotos

Около 30 человек пострадали от урагана, который пронесся на афганским городом Джелалабад. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Нангархар Сайфуллы Халида, нанесенный городу ущерб еще не подсчитан до конца.

«Ураган принес с собой сильный дождь и причинил значительные разрушения постройкам по всему городу. Были повалены две телекоммуникационные вышки и выкорчеваны десятки деревьев», — рассказал он.

Известно, что одного из жителей города не удалось спасти.

Недавно разрушительный смерч «выкосил» часть леса в Республике Алтай. На представленных администрацией региона кадрах можно с высоты птичьего полета увидеть сотни деревьев, которые повалились из-за мощного ветра.

Недавно климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что летом москвичам стоит ждать ураганов и гроз.

Ранее в Челябинске ураган сорвал крышу с памятника архитектуры.

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