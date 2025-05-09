На Афганский город обрушился ураган

Ураган пронесся над афганским городом Джелалабад, пострадали 30 человек

Около 30 человек пострадали от урагана, который пронесся на афганским городом Джелалабад. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Нангархар Сайфуллы Халида, нанесенный городу ущерб еще не подсчитан до конца.

«Ураган принес с собой сильный дождь и причинил значительные разрушения постройкам по всему городу. Были повалены две телекоммуникационные вышки и выкорчеваны десятки деревьев», — рассказал он.

Известно, что одного из жителей города не удалось спасти.

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