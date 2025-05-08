Мощный смерч уничтожил часть леса в российском регионе

Разрушительный смерч «выкосил» часть леса в Республике Алтай. Об этом сообщил канал «Республика Алтай в Telegram».

«Продолжают поступать вести из Турочакского района, где сегодня погода устроила неприятные сюрпризы. Смерч «выкосил» большой участок леса в окрестностях Иогача», — пишет канал.

На представленных кадрах можно с высоты птичьего полета увидеть сотни деревьев, которые повалились из-за мощного ветра.

Недавно сильный ветер сорвал часть крышу с памятника архитектуры в центре Челябинска. Сообщается, что инцидент произошел на улице Труда. Отмечается, что в прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации.

19 апреля в Ненецком автономном округе (НАО) власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за шквалистого ветра, который повредил примерно два десятка многоквартирных домов и школу в поселке Искателей и Нарьян-Маре.

Ранее режим ЧС ввели в четырех районах Красноярского края из-за урагана.