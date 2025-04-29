В Челябинске ураган сорвал крышу с памятника архитектуры

Сильный ветер сорвал часть крышу с памятника архитектуры в центре Челябинска. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным журналистов, крышу на здании на улице Труда, 89, застелили в 90-х годах и сейчас она не выдержала штормового ветра. Корреспондент рассказал, что в прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации, которые повредили одну из машин, припаркованных рядом. В настоящее время ведутся поиски специалистов и техники для устранения последствий урагана.

По данным Ura.ru, сейчас в здании работает культурный центр «Штаб хранителей наследия». Волонтеры занимаются сохранением и восстановлением исторической архитектуры региона.

19 апреля в Ненецком автономном округе (НАО) власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за шквалистого ветра, который повредил примерно два десятка многоквартирных домов и школу в поселке Искателей и Нарьян-Маре.

В начале апреля мощный ураган с порывами ветра до 33 м/с обрушился на Сибирь, вызвав разрушения. Десятки людей пострадали из-за упавших деревьев и конструкций.

Ранее в Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль.