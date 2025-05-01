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Климатолог рассказал, каких погодных явлений ожидать москвичам летом

Климатолог Терешонок: летом на Москву обрушатся ураганы и грозы
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Сергей Булкин

Климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил агентству «Москва», что летом москвичам стоит ждать ураганов и гроз.

По словам специалиста, количество опасных погодных явлений растет из-за изменения климата.

«Особенно они (опасные погодные явления. — «Газета.Ru») наблюдаются в июле. В июле у нас чаще всего бывают ураганы, грозы и ливни, и этот год для Москвы не исключение», — отметил Терешонок.

До этого китайские климатологи из Синьцзянского института экологии и географии в Урумчи выяснили, что из-за глобального потепления мир столкнется с резким ростом «снежных засушливых сезонов» — периодов аномально низкого снежного покрова.

Наибольший риск касается регионов средних и высоких широт, включая горные системы и территории, зависящие от талых вод. Это создаст угрозу для сельского хозяйства, гидроэнергетики и питьевых ресурсов миллионов людей.

Ранее ученые назвали причину резкого похолодания в Европе и Азии.

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