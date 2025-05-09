В Пакистане отменены почти 150 рейсов

Geo TV: в Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией

В Пакистане отменены 149 рейсов на фоне конфликта с Индией. Об этом сообщает Geo TV.

Отменены 42 рейса из Исламабада, 36 рейса из Лахора и 34 вылета из Карачи.

8 мая аэропорты по всему Пакистану были закрыты на несколько часов, что затронуло 400 рейсов: 130 из них были отменены, а 24 перенаправлены в другие аэропорты.

9 мая полеты возобновились. Однако поступают сообщения, что военно-морские силы Индии начали наносить удары по Пакистану в рамках операции возмездия.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», атаковав предполагаемые объекты террористической инфраструктуры в Пакистане. Подчеркивалось, что военные объекты Пакистана не пострадали. 7 мая стороны обменялись ракетными ударами.

Ранее в воздушном бою между Индией и Пакистаном приняли участие 125 самолетов.