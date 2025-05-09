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Перед парадом Победы в Ленобласти осквернили легендарный танк Т-34

«Фонтанка»: в Ленобласти перед парадом Победы осквернили танк Т-34
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Depositphotos

В Ленинградской области вандал оставил оскорбительные надписи на танке Т-34 перед парадом Победы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне 9 мая в Ивангороде. Там пограничники заметили три надписи, сделанные черной краской из баллончика на постаменте памятника с танком Т-34, и сообщили в полицию. Позже на место прибыла следственно-оперативная группа. К утру праздничного дня надписи были ликвидированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Личность подозреваемого устанавливается, правоохранительные органы ведут его поиск.

До этого неизвестные повредили памятник героям войны на Камчатке. Администрация обратилась к жителям с просьбой оказать помощь в поиске злоумышленников. В отношении виновных может быть возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее в Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату.

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