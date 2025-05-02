В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

В Новой Каховке сняли флаги РФ и «ЕР» с памятника Неизвестному солдату

В городе Таврийске в Херсонской области неизвестные сняли флаги РФ и «Единой России» с памятника Неизвестному солдату. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новой Каховки в своем Telegram-канале.

«В парке по улице Молодежная возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества» неизвестные поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия», — сообщили в администрации.

Виновников инцидента уже ищет полиция. В связи с происшествием граждан призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах властям.

До этого специалисты из Болгарии восстановили памятник советским солдатам после повреждения.

В середине октября вандалы облили памятник краской и повредили скульптуру с изображением ребенка. Официальную ноту посольство РФ отправило в МИД Болгарии. В ней ведомство выразило возмущение повторившимся актом вандализма. В Софии сообщили, что мемориал восстановят в кратчайшие сроки.

Ранее в Канске нашли памятник солдату-освободителю при ремонте дороги.