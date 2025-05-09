Володин поздравил россиян с Днем Победы и поблагодарил ветеранов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в поздравительной телеграмме поблагодарил поколение победителей за освобождение Родины и спасение мира от фашизма. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«9 Мая — священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым», — отметил он.

Спикер ГД подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, какой ценой была достигнута Победа, и приложит все усилия для сохранения исторической правды. Он также поздравил россиян и пожелал гражданам здоровья и всего наилучшего.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны являются ориентиром для России. По его словам, граждане страны будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

Ранее сообщалось, что участвующую в параде Победы военную технику отправят на СВО.