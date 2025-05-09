Участвующую в параде Победы военную технику отправят на СВО

Танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ после парада Победы дооснастят и отправят на СВО

Современные российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ приняли участие в Параде Победы на Красной площади в стандартной конфигурации — без дополнительной защиты. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

По его словам, представить технику в классическом виде было осознанным решением. На параде они без без комплектов защиты, предназначенных для боевых условий.

Потапов уточнил, что все новые машины, производимые на предприятиях концерна, уже в штатной комплектации получают современные средства защиты от беспилотников, а также оснащаются комплексами радиоэлектронной борьбы. После участия в параде все представленные танки будут дооснащены соответствующими модулями и направлены в зону проведения специальной военной операции на Украине.

По словам главы «Уралвагонзавода», в настоящее время главной задачей предприятий концерна остается обеспечение российской армии современной бронетанковой техникой, которая, как он отметил, играет ключевую роль в обеспечении эффективности действий на поле боя.

В пресс-службе концерна сообщили, что к Параду Победы было подготовлено более 60 единиц бронетехники. По брусчатке Красной площади прошли десять легендарных танков Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Великой Отечественной войны, а также по десять современных танков моделей Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Кроме столичной площадки, боевая техника также участвовала в парадах в других городах. Так, в Нижнем Тагиле проехали танки Т-34-85, Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». В Омске жители могли увидеть танки Т-80БВМ с газотурбинными двигателями и огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепёк». В Челябинске в параде были задействованы Т-34-85, тяжёлый танк ИС-3 и знаменитая самоходная установка ИСУ-152, прозванная «Зверобоем».

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.