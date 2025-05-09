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В Одессе осквернили памятник маршалу Малиновскому

«Страна.ua»: в Одессе вандалы сорвали табличку на памятнике маршалу Малиновскому

Вандалы в масках в ночь на 9 мая сорвали табличку на памятнике советскому военачальнику маршалу Родиону Малиновскому в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна», которое опубликовало соответствующее видео.

Издание отмечает, что кадры с осквернением мемориала записали сами вандалы. Ни одесские власти, ни сотрудники полиции не прокомментировали ситуацию.

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием Малиновского полностью освободили Одессу, которая в то время была под румынской и немецкой оккупацией в течение 907 дней. Освободить город от противника войскам Красной армии помогали партизаны и подпольщики.

До этого в Калининградской области несовершеннолетние вандалы повредили экспозицию в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Действия двух подростков попали на камеры видеонаблюдения, юношей задержали сотрудники правоохранительных органов.

А в городе Таврийске в Херсонской области неизвестные осквернили памятник Неизвестному солдату. Неизвестные поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

Ранее в Канске нашли памятник солдату-освободителю при ремонте дороги.

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