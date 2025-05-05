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Подростки повредили стенд в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке

В Черняховске дети повредили стенд в честь Победы в Великой отечественной войне
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Новый Черняховск/VK

В Черняховске Калининградской области несовершеннолетние вандалы повредили экспозицию в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Действия подростков попали на уличные камеры видеонаблюдения. Кадры разместил паблик «Новый Черняховск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 2 мая в парке Победы. Группа подростков, предположительно, школьников, пыталась повредить стенд, посвященный Году защитника Отечества. На кадрах видно, как юноши толкают его, чтобы свалить на землю, но им это не удается. После этого молодые люди переключаются на велосипедную парковку.

«Нельзя такое оставлять безнаказанным», «Привлечь родителей и в школу предоставить информацию о воспитанниках», «Ничего святого», — высказались в комментариях к посту подписчики паблика.

После появления кадров в сети, несовершеннолетними заинтересовались в региональном Следственном комитете. Там изучили видео и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Ранее в Нижневартовске задержали вандала, повредившего памятник на Аллее памяти.

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