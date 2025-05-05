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Подростков, повредивших стенд в честь 80-летия Победы под Калининградом, поймали

Под Калининградом поймали подростков, повредивших стенд в честь 80-летия Победы
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Под Калининградом поймали двоих подростков, которые повредили экспозицию в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 14-летний и 15-летний местные жители из хулиганских побуждений повредили стенд, посвященный 80-летию Победы. Стражи порядка задержали юношей в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе установления деталей и обстоятельств случившегося.

Все случилось 2 мая в парке Победы города Черняховска. На кадрах с места происшествия видно, как юноши толкают стенд, чтобы свалить его на землю, но им это не удается. После этого молодые люди переключаются на велосипедную парковку. После того как видео появилось в сети, на случившееся обратили внимание правоохранители.

Ранее в Нижневартовске задержали вандала, повредившего памятник на Аллее памяти.

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