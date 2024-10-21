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В Канске при ремонте дороги нашли памятник солдату-освободителю

В Канске на обочине откопали памятник солдату-освободителю при ремонте дороги

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Телеграм-канал «ЧП 124»

В Канске нашли памятник солдату-освободителю при ремонте дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале ЧП Канск.

Статую откопали при формировании откосов дорожного полотна на кольце в районе Московской горы. Местные жители считают, что памятник прежде стоял в сквере и предложили установить его на прежнем месте после реставрации.

Позднее в администрации Канска сообщили, что старый памятник воину из Чечеула, как называется монумент, был демонтирован в 2023 году по решению жителей.

«За эти годы, несмотря на содержание и ремонт, памятник воину стал разваливаться: пошли трещины, появились сколы. Он представлял реальную угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнули власти.

На месте старого монумента был установлен новый, а площадка под ним обновлена. В том, что памятник советскому солдату оказался на обочине, обвинили недобросовестного субподрядчика, который занимался вывозом материалов после демонтажа старого памятника.

До этого в Воронеже пожаловались на уничтожение памятника ремонтом.

Ранее женщина в Одессе попыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника.

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