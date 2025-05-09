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В акции «Бессмертный полк» в Якутии приняли участие более 50 тыс. человек

РИА Новости: на «Бессмертный полк» в Якутске пришли более 50 тыс. человек
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Вадим Скрябин/ТАСС

В акции «Бессмертный полк» в Якутске приняли участие свыше 50 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в столице республики Саха состоялся массовый осуохай — традиционный хороводный круговой танец якутов. В акции принял участие глава региона Айсен Николаев с портретом своего деда, защитника Сталинграда Андрея Титарова, а также мэр Якутска Евгений Григорьев с портретом прадеда Семена Собакина.

До этого парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли на Дальнем Востоке. Праздничные мероприятия состоялись, в том числе, в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане и во Владивостоке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в акции «Бессмертный полк» примут участие 97 стран.

Ранее власти Молдавии запретили проводить акцию «Бессмертный полк» в центре Кишинева.

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