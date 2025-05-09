Парад Победы прошел на Дальнем Востоке

Парад и шествие «Бессмертного полка» в честь Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы) уже прошли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что праздничные мероприятия состоялись в том числе в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане и во Владивостоке.

До этого сообщалось, что в Иркутске военнослужащие на параде Победы развернули гигантскую копию Красного Знамени.

На Параде Победы в Москве в этому году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто наградил отца Путина медалью в годы Великой Отечественной войны.