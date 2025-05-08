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Почти 100 стран проведут акцию «Бессмертный полк»

Захарова: в акции «Бессмертный полк» примут участие 97 стран 
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Sputnik/РИА Новости/Тимур Батыршин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала ТАСС, что акция «Бессмертный полк» пройдет в 97 странах мира.

«Примерно 100 стран будет охвачено этой акцией. У меня есть более точная цифра — 97 стран», — поделилась Захарова.

До этого лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович говорил, что правительство Молдавии отказало участникам акции «Бессмертный полк» и марша Победы в доступе на главную площадь Кишинева.

Петрович также сообщал, что 9 мая на главной площади Кишинева вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. Там планируют развернуть так называемый «европейский городок» с участием президента Молдавии Майи Санду, членов правительства и представителей 21 посольства стран ЕС.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как в странах бывшего СССР отмечают день Победы.

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