Власти Молдавии запретили проводить акцию «Бессмертный полк» в центре Кишинева

В Молдавии участникам «Бессмертного полка» отказали в доступе на главную площадь

Правительство Молдавии отказало участникам акции «Бессмертный полк» и марша Победы в доступе на главную площадь Кишинева. Об этом сообщил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в Telegram-канале «Солдат Победы».

«Новым местом сбора объявляется пересечение улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Стефана Великого», — заявил Петрович, комментируя отказ молдавских властей в предоставлении официальной площадки для участников шествия.

До этого Петрович сообщал, что 9 мая на главной площади Кишинева вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы. Там планируют развернуть так называемый «европейский городок» с участием президента Молдавии Майи Санду, членов правительства и представителей 21 посольства стран ЕС.

Петрович подчеркнул, что тем гражданам, которые все-таки захотят отпраздновать День Победы, не предоставили ни одной официальной площадки. Он предположил, что пришедших отмечать 9 Мая людей могут вытеснить на соседние улицы, что может привести к давке и другим рискам.

Ранее стало известно об угрозах учителям за участие в Марше Победы в Молдавии.