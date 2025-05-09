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Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Москву после отмены рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Москву
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Shutterstock

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Первый рейс, Анталья — Москва, вылетел в 07:27. Предположительно, в расписание компании на 9 мая будут добавлены дополнительные рейсы в Россию, такая возможность сейчас прорабатывается.

8 мая компания отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в Россию. Все рейсы, отмененные турецкими авиалиниями 8 мая, взяли на себя перевозчики Azur Air и SouthWind.

До этого 200 российских туристов застряли в турецком аэропорту Даламана.

Рейс Turkish Airlines был вначале перенесен, а затем отменен. Россиян привезли в аэропорт рано утром, после чего те обнаружили, что их рейса на табло нет. На протяжении свыше пяти часов туристы ожидали вылета в Даламане, где им долгое время не предоставляли ваучеры на питание и проживание.

Ранее туристов из Москвы заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.

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