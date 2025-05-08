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Еще 200 российских туристов застряли в турецком аэропорту

SHOT: 200 российских туристов застряли в турецком аэропорту Даламана
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Sergey Kamshylin/Shutterstock/FOTODOM

Около 200 российских туристов застряли в турецком аэропорту Даламана. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что рейс Turkish Airlines был отменен и до сих пор не появился в расписании. Изначально рейс должен был вылететь в 10 вечера, однако затем туристам сообщили о его переносе на восемь утра. Затем россиян привезли в аэропорт рано утром, после чего те обнаружили, что их рейса на табло нет. На протяжении свыше пяти часов туристы ожидают вылета в Даламане, где им пока не предоставили ваучеры на питание и проживание.

Ни в авиакомпании, ни в службе поддержки туроператора ANEX Tour путешественники пока не получили никаких гарантий и объяснений.

До этого около 1000 туристов заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.

Накануне в Минтрансе РФ рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Ранее российские журналисты в Нью-Дели столкнулись с многочасовой задержкой рейса.

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