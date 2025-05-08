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Туристов из Москвы заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов

SHOT: около 1000 туристов незапланированно продлили себе отпуск в Турции
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Club Hotel Sera

Пассажиров четырех рейсов, не вылетевших в Москву, заселили в пятизвездочный отель с питанием. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«‎Как рассказала SHOT одна из застрявших на отдыхе туристок, накануне в девять вечера они вылетели из Антальи во Внуково рейсом лоукостера Pegasus Airlines. 1,5 часа самолет кружил в небе и в итоге вернулся в турецкий аэропорт», — говорится в сообщении.

В итоге всех туристов отвезли в пятизвездочный отель Club Hotel Sera. Одна из отдыхающих рассказала, что там организованы бесплатный завтрак и обед. Также некоторых туристов заселили в улучшенные номера.

По данным канала, в этом же отеле сейчас находятся пассажиры еще нескольких отмененных рейсов в Москву и Петербург. Когда они смогут улететь, не уточняется.

Накануне в Минтрансе РФ рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Если самолет задерживается как минимум на 6 часов в дневное время и на 8 часов — в ночное, авиакомпания обязана разместить всех ожидающих в гостинице, а также организовать трансфер до гостиницы и обратно.

Ранее в двух московских аэропортах были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

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