Захарова обратилась к празднующим День Победы украинцам и молдаванам

Захарова призвала не сдаваться украинцев и молдаван, отмечающих День Победы

Жители Украины и Молдавии, которым приходится праздновать День Победы «за закрытыми ставнями», не должны сдаваться. Такое заявление в ходе интервью для ТАСС сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат призвала украинцев и молдаван открыть семейные фотоальбомы и почтить память предков. По ее словам, 9 мая людям стоит вспомнить, как их дедушки и бабушки встали на защиту мира.

«Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение», — сказала Захарова.

Она добавила, что почитающим подвиг советских военных жителям Украины и Молдавии необходимо быть сильными при отстаивании истины. В то же время дипломат раскритиковала украинские власти за то, что они запрещают ветеранам Великой Отечественной войны носить символику георгиевской ленты и петь песни тех лет на русском языке.

«Это самоотверженный подвиг тех, кто все-таки продолжает это делать», — добавила представитель министерства.

8 мая пресс-служба Кремля сообщила о вступлении в силу инициативы президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии с Украиной в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Ожидается, что Киев «последует примеру» Москвы. Но, если украинские войска нарушат перемирие, их действиям будет дан «адекватный и эффективный ответ».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался об атаках на РФ в преддверии Дня Победы.