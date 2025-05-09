Во Владивостоке танки Т-34 стали участниками парада Победы

Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро-техники, включая танки Т-34. Об этом пишет РИА Новости.

Почти в каждой из парадных коробок прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции и награжденные государственными наградами, отметило агентство.

После прохождения парадных рот на центральной улице города начался парад военной техники. Его открыли символы Победы – легендарные танки Т-34. Затем продемонстрировали советскую тяжелую самоходно-артиллерийскую установку периода Великой Отечественной войны ИСУ-152, современный танк Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры и другую военную технику.

На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

7 мая стало известно, что число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.

Ранее в некоторых регионах России решили отказаться от парада Победы.