В некоторых регионах России решили отказаться от парада Победы

В некоторых регионах России власти приняли решение не проводить парады Победы 9 мая. Об этом пишет РБК.

«Главы субъектов ссылаются на высокий уровень террористической угрозы и проведение специальной военной операции», — говорится в публикации.

В частности, парады отменили в Севастополе и Керчи. Массовые мероприятия 9 мая на Крымском полуострове проводиться не будут.

В Краснодарском крае отменили парад на фоне регулярных сообщений об опасности атаки дронов. Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это «большой риск».

Кроме того, парад не состоится и в Ставропольском крае. Такое решение принято после голосования в социальных сетях главы региона Владимира Владимирова.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях парады не состоятся из-за военной обстановки.

На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

7 мая стало известно, что число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.

Ранее помощник Путина заявил, что Украина не смогла напугать иностранных лидеров.