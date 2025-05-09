Вильфанд предупредил о сильных дождях в Приморье

В Приморском крае прогнозируются сильные дожди 10 и 11 мая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

«В связи с прохождением циклона в Приморском крае прогнозируются сильные и очень сильные дожди», — отметил он.

Интенсивные осадки могут «привести к проблемам на реках», уточнил Вильфанд.

5 мая в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) заявили, что в праздничные дни с 1 по 4 мая в Приморском крае выпало до 70 миллиметров осадков. Это вызвало подъем воды в реках и создало угрозу подтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и участков дорог. Наиболее сложная ситуация возникла в Анучинском, Чугуевском, Партизанском, Яковлевском округах и в городах Спасск-Дальний и Партизанск. 5 мая наблюдалось продвижение паводковой волны, и вода постепенно спадала.

2 мая сообщалось, что в Партизанском округе Приморского края ливнем смыло насыпной мост, три населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее в Тюменской области паводок разрушил мост.