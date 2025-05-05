В Приморском крае наблюдается спад воды

В Приморском крае, где сильные дожди привели к подтоплению дорог, отмечается спад воды. Об этом РИА Новости рассказали в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

По словам собеседника агентства, в праздничные дни с 1 по 4 мая в крае выпало до 70 миллиметров осадков. Это вызвало подъем воды в реках и создало угрозу подтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и участков дорог. Наиболее сложная ситуация возникла в Анучинском, Чугуевском, Партизанском, Яковлевском округах и в городах Спасск-Дальний и Партизанск. Сейчас наблюдается продвижение паводковой волны, и вода постепенно спадает.

2 мая сообщалось, что в Партизанском округе Приморского края ливнем смыло насыпной мост, три населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.

1 мая сообщалось, что в Казанском районе Тюменской области паводок разрушил мост в районе села Афонькино. В результате паводка населенный пункт был отрезан от дороги до города Ишима.

Ранее в Кемеровской области ушел под воду понтонный мост между городом Юргой и селом Поломошным.