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В МВД сообщили о задержании тиктокеров, снявших скандальное видео в «Крокусе»

МВД: полицейские задержали подростков, снявших видео с самокатом в «Крокусе»
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что полиция установила личности подростков, проникших на территорию сгоревшего зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку. В настоящее время они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — написала Волк.

До этого в сети распространилось видео, на котором подросток катается на каршеринговом электросамокате среди обгоревших конструкций концертного зала. На записи видно, как молодой человек выпускает струю порошка из огнетушителя, который держит в руках.

6 мая в Самаре задержали музыканта, который избил подростка-велосипедиста на проезжей части. Инцидент произошел 4 мая на одной из городских набережных. Драку местного жителя и 13-летнего мальчика сняли на видео очевидцы. На кадрах мужчина в кепке подлетает к подростку в шлеме, который сидит на велосипеде, и начинает избивать его кулаками по голове. Очевидцы рассказали, что нападавший так распалился, что его пришлось оттаскивать силой. Несколько ударов досталось тем, кто стали заступаться за юношу. После драки агрессор ушел, а несовершеннолетнему вызвали скорую.

Ранее в Железнодорожном школьник пытался поджечь отдел полиции по указанию мошенников.

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