В Пермском крае школьник ограбил пенсионерку на улице

В Чайковском полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки, подросток вырвал сумку из рук пожилой женщины и скрылся. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Карла Маркса. 66-летнюю женщину догнал подросток, выхватил из ее рук сумку, в которой находились деньги и личные вещи, и скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции нашли пустую сумку недалеко от места нападения, пропал кошелек с 4 тыс. рублей. Личность подозреваемого в грабеже быстро установили им оказался 14-летний подросток, школьник объяснил, что напал на пенсионерку, зная, что она не сможет дать ему отпор. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области пожилая женщина ограбила пожилую приятельницу и украла у нее более ста тысяч рублей. 85-летняя потерпевшая доверила ключи от своей квартиры 65-летней приятельнице. Пенсионерка воспользовалась отсутствием хозяйки и украла ее накопления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Кургане пьяная внучка ограбила 97-летнюю бабушку.